Adele navdušila oboževalce s prazničnima fotografijama

31-letna britanska glasbenica Adeleje letošnji praznični čas ovekovečila s fotografijama, na katerima je pozirala z Božičkom in Grinčem. Pod sliki, ki ju je delila na svojem uradnem Instagram proflu, je napisala:''Oba sva želela uničiti božič, nato pa sta najini srci zrasli. Grinč, hvala, ker si se udeležil zabave in ker smo se zaradi tebe znova počutili kot otroci. Vesel božič in srečne praznike vsem.''