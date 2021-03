Adele nekdanjemu možu ne bo plačevala preživnine

Adele in Simon Konecki sta svojo skupno pot tudi uradno zaključila, kar se je zgodilo skoraj dve leti po tem, ko je pevka vložila zahtevo za razvezo. Zvezdnica in 46-letnik sta dosegla dogovor, ki vključuje tudi skupno skrbništvo nad 8-letnim sinom Angelom.

Par se je razšel aprila 2017, po tem, ko sta v zvezi skupaj preživela kar sedem let. Čeprav so se hitro pojavile govorice, da sta se že pred leti skrivaj poročila, zvezdnica te novice ni potrdila vse do leta 2017. Vlogo za uradno razvezo je na sodišče podala septembra 2019, v času, ki ga je preživela sama s sinom, pa se je posvečala delu na sebi. Takrat se je začela tudi njena pot k bolj zdravemu načinu življenja, saj je spremenila način prehranjevanja in najela osebnega trenerja.