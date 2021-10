Adele o izgubi telesne teže: S telovadbo sem postala zasvojena

Adele je lanskega maja presenetila svoje oboževalce, ko je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je bila vidno shujšana. O izgubi telesne teže je sedaj prvič spregovorila v javnosti. Dejala je, da je pred tremi leti začela dnevno telovaditi, a ne zato, da bi izgubila kilograme. S pomočjo telovadbe je želela zmanjšati svojo tesnobo, obenem pa preživeti nekaj časa brez telefona. V intervjuju je priznala, da so jo številnih ljudje, ki so na družbenih omrežjih komentirali njeno postavo, prizadeli, pri čimer so jo še posebej razočarale kritike drugih žensk.

Adele z izgubo teže ni podlegla družbenemu pritisku vitke hollywoodske postave, ki so ga zvezdnice nenehno deležne, kot se je morda zdelo. V intervjuju za ameriški Vogue je namreč pojasnila, da je začela redno trenirati zato, ker je telovadba pomagala njenemu duševnemu zdravju: "Prišel je moj čas. Ugotovila sem, da kadar telovadim, nisem anksiozna. Nikoli ni šlo za izgubo telesne teže. Pomislila sem, če lahko svoje telo naredim fizično močno, ter lahko to čutim in vidim, potem lahko nekega dne okrepim svoja čustva in um."

Svoje vitkejše postave se je imetnica petnajstih nagrad grammy dotaknila tudi v intervjuju za britanski Vogue, kjer je priznala, da je postala s telesno vadbo "precej zasvojena", saj v dnevih, ko je njena tesnoba še posebej močna, trenira dvakrat do trikrat na dan. Novinarki je razkrila potek njenih treningov, ki jih izvaja v zasebni hollywoodski telovadnici: "Zjutraj dvigam uteži, popoldan grem ponavadi na pohod ali boksam, zvečer pa naredim kardio trening." Takšnega urnika se je pevka držala približno tri leta in posledično izgubila 45 kilogramov, pri čemer je tudi v tem intervjuju poudarila, da ji nikoli ni šlo za hujšanje. Želela je postati močna in si vsak dan omogočiti nekaj časa brez telefona.

Britanska pevka je dejala, da je videla presenečena odzive svojih oboževalcev, ko je maja 2020 na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je prvič pokazala svojo telesno preobrazbo. "Ljudje so šokirani, ker nisem z njimi delila svoje poti. Navajeni so, da ljudje na Instagramu vse dokumentirajo in večina ljudi v moji poziciji bi sprejela dobro ponudbo z dietno blagovno znamko. Mene ni j***** brigalo. To sem naredila zase in ne za nikogar koli drugega. Zakaj bi torej to delila? To me ne navdušuje. Gre za moje telo," je odločno povedala 33-letna zvezdnica.

icon-expand Fotografija, s katero je Adele maja presenetila oboževalce. FOTO: Profimedia