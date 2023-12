Adele o materinstvu na vrhuncu slave: To je lahko karierni samomor

Adele je zadnje čase še posebej zgovorna, ko beseda nanese na materinstvo oziroma otroke. Večkrat je že priznala, da si želi še kakšnega otroka in dejala celo, da ima že izbran seznam imen. Nedavno pa je spregovorila o tem, da sama kljub nosečnosti na vrhuncu slave ni izgubila svoje kariere. Priznala je, da se je zavedala, da je to lahko karierni samomor, a da je njej uspelo, da se je izmazala.

Adele je presrečna, da je lahko mamica. Njen sin Angelo je danes star že 11 let, zvezdnica pa je bila noseča ravno v času, ko je bila na vrhuncu slave. "To bi lahko bil karierni samomor," je priznala na dogodku gala revije The Hollywood Reporter in Entertainment. Glasbenica je namreč praktično čez noč postala slavna, kar je bilo zanjo zelo nenavadno.

Britanska pevka je ponosna sama nase, da ji je kljub odločitvi za naraščaj in poznejšem materinstvu uspelo ostati prepoznavna. "Vedno sem bila tista, ki je šla proti toku. Uspelo mi je, da sem se izmazala," je povedala v zahvalnem govoru, ko je prejela nagrado Sherry Lansing Leadership Award, namenjeno dobrodelnikom in pionirjem v svetu zabave in medijev.

35-letnica je med drugim spregovorila o tem, kaj jo je vodilo pri njeni odločitvi, da kljub slavi vseeno postane mama. "Takrat sem se odločila, da zavrnem idejo o tem, da smo lahko uspešne samo, če smo nenehno prisotne na sceni. Želela sem biti uspešna tako na odru kot takrat, ko nisem na njem. Brez vseh žensk, ki so to že dokazale pred mano, ne bi zmogla," je priznala in se zahvalila vsem ženskam, ki so dokazale, da so lahko uspešne kljub materinstvu. "Zaradi njih imam pravico biti šefica doma in v službi. Hvala vam," je še zaključila.