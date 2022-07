Adele o otrocih: Bilo bi čudovito, če bi jih lahko še imela

Pevka Adele ne skriva želje, da si želi še kakšnega otroka. Zvezdnica, ki je pred kratkim nastopila na koncertu v Londonu, potem ko že pet let ni stopila pred občinstvo, je v intervjuju z novinarko Lauren Laverne spregovorila o tem, da si želi še več otrok. 34-letna pevka ima iz prejšnjega zakona že devetletnega sina Angela.

Adele je v intervjuju za BBC Radio 4 ponovno izrazila željo za še kakšnega otroka. To ni bilo prvič, da je slavna pevka spregovorila o tem, da si želi več otrok, novinarki Lauren Laverne pa je dejala, da bi bilo to čudovito, čeprav že ima sina Angela. "Vsekakor si želim še več otrok in bilo bi čudovito, če bi jih lahko še imela. Če ne, imam Angela. Želim si le, da bi bila srečna," je povedala pevka in dodala, da jo je materinstvo spremenilo v vseh pogledih. "Je dobro, slabo in čudno, ampak uživam v vlogi mame," je še povedala.

icon-expand Adele FOTO: Profimedia

V pogovoru z novinarko je razkrila še, da devetletni sin že stopa po njenih stopinjah in ima zelo rad glasbo. "Angelo se je zaljubil v glasbo. Zadnjih nekaj let je zelo užival v igranju videoiger, kar je vsekakor področje njegovega očeta, ne moje. Midva uživava v globokih pogovorih o glasbi. Skupaj poslušava glasbo in analizirava pesmi. Ko se pogovarjava o njih, me vedno sprašuje, kaj menim, da pomenijo," je še povedala.

V pogovoru je spregovorila tudi o ločitvi z 48-letnim nekdanjim možem Simonom Koneckijem, ki je postala uradna meseca marca. Ko jo je novinarka vprašala, ali je bilo težko, je pevka pojasnila: "Bilo je, ampak nikoli ni bilo nobenih nesoglasij, saj sva dobra prijatelja. Samo preko mojega trupla bi moj otrok doživljal umazano ločitveno bitko. Med nama ni nesoglasij in jih nikoli ni bilo, prav to je najverjetneje bil razlog, da je bila ločitev lažja. K celotni zadevi sem pristopila z dostojanstvom, kar se je izplačalo."