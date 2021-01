Adele ob 10. obletnici albuma 21: Noro je, kako slabo se spominjam, kako je bilo

Medtem ko oboževalci britanske pevke Adele nestrpno čakajo dan, ko bo izšel pevkin novi album, je ta obujala spomine na svoj album 21. Omenjeni glasbeni izdelek namreč v teh dneh obeležuje 10. obletnico izida.

Adele je obujala spomine na svoj izjemno uspešen album z naslovom 21, ki je uradno izšel 24. januarja 2001. Njen izdelek je prejšnji konec tedna obeležil 10. obletnico izida. "Kdo bi si mislil! Vse najboljše za 10. obletnico, stari prijatelj! Noro je, kako slabo se spominjam, kako je bilo in kako sem se počutila pred desetletjem. Ampak hvala iz dna srca, ker ste nas spustili v svoje življenje in mi dovolili, da sem poskrbela za glasbeno podlago nekaterih vaših trenutkov,"je pospremila svojo objavo, zraven pa objavila fotografijo naslovnice albuma ter še dva utrinka iz tistega obdobja. Na albumu so med drugim uspešnice Rolling in the Deep, Someone Like You in Set Fire to the Rain. Album je postal najbolje prodajani album 21. stoletja in eden izmed najbolj prodajanih albumov vseh časov.

Pevkini oboževalci že nestrpno čakajo njeno objavo, s katero bo najavila svoj novi album. Onovem glasbenem materialu se je veliko govorilo v lanskem letu, vse glasnejše pa so govorice, da bo luč sveta ugledal letos. No, nekateri, ki jim Adele zaupa, pa so že lahko slišali nekaj skladb in si ustvarili prve vtise. Eden teh je pevkin zelo dober prijatelj Alan Carr, ki je v enem od intervjujev dejal, da je imel priložnost slišati nekaj pesmi s pevkinega četrtega studijskega albuma in da je odličen.

Pevka je glasbeni material nazadnje izdala leta 2015, in sicer na albumu 25, na njem pa najdemo uspešnice, kot sta Hello inSend My Love (To Your New Lover). Omenjeni album – tretji studijski po vrsti – je dobil pet grammyjev, med drugim tudi zlati gramofon za album leta.