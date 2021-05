Adele ob 33. rojstnem dnevu objavila nove fotografije

Adele je ob rojstnem dnevu, ki ga obeležuje prav 5. maja, delila nekaj fotografij in s tem razveselila kar 39,2 milijona sledilcev. Priljubljena pevka je na omrežju Instagram objavila tri nove slike, ob tem pa skovala besedno igro, ki vključuje njeno starost, in s tem tudi opisala svoje trenutno počutje. ''Thirty Free,'' sta se glasili besedi pod sliko – s tem je sporočila, da praznuje 33. rojstni dan in da je hkrati svobodna.

Prva od fotografij je črno-beli portret, na drugi zvezdnica uživa v morju, na zadnji pa z široko razprtimi rokami pozira, odeta v obleko modne hiše Altuzarra.

Adele so pod galerijo slik čestitali mnogi zvezdniški kolegi, med drugimi tudi igralka Millie Bobby Brown, ki je napisala: ''Rada te imam. To je vse.'' PevkaElla Henderson je dodala: ''Tako si lepa.''Oboževalci pa so se pod objavo znova pričeli spraševati, kdaj bodo lahko slišali nove pesmi in kdaj se bo napotila v studio in jim ponudila nov album.