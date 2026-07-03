Adele obiskala ekipo McLaren: Kot bi bila del skrivnega društva

Pevka Adele je zvezdnica svetovnega formata, a tudi ona ima svoje idole. Nedavno je tako obiskala ekipo McLaren, kjer se je družila z dirkači in priznala, da se ji vse skupaj zdi fascinantno, saj je ob njej tudi veliko njenih prijateljev navijačev tega športa in hitrosti. 36-letnica si je nadela tudi slušalke z mikrofonom in se preizkusila v vožnji na simulatorju.
"Lahko sem odlična maskota, a ne bi bila dobra voznica vašega moštva," je bila odkrita zvezdnica. "Počutim se, kot bi bila del skrivnega društva. Moji prijatelji, ki so enake starosti kot jaz, prihajajo ob šestih zjutraj, da gledajo dirke, kar se mi zdi fascinantno," je še razkrila pevka, ki je bila najbolj navdušena nad slušalkami z mikrofonom, kakršne uporabljajo dirkači, z njimi na glavi pa je tudi zapela.
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