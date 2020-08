Adele objavila svojo fotografijo, oboževalci pa: Kdo je to?

32-letna Adele je zaradi svoje izrazito vitke podobe spet v središču pozornosti. Zvezdnica je objavila novo fotografijo, ki je nastala v njeni domači dnevni sobi ter pri tem pokazala navdušenje nad novim Beyonceinim vizualnim albumom Black is King, ki ga je sama napisala, režirala, prevzela pa je tudi producentsko taktirko. Na kanalu Disney+ je album izšel približno leto dni po izidu novega filma Levji kralj , pri katerem je Beyonce glas posodila Simbovi prijateljici Nali in za film posnela tudi vso glasbo. A vrnimo se k Adele, ki je na fotografiji, na kateri nosi enako majico z vzorcem kot Beyonce v spotu, videti povsem drugačna.

Tokrat je pokazala svoje naravno skodrane lase, pred objektiv pa je stopila nenaličena. Čeprav sama ni nikoli izdala, koliko kilogram je izgubila, so nekateri britanski mediji poročali, da je lažja za dobrih 45 kilogramov.

"Hvala, kraljica, ker se vsi zaradi tvoje umetnosti vedno počutimo tako ljubljene," je zapisala pod fotografijo ter zraven dodala še dva srčka, simbola za ljubezen. S temi besedami je izkazala navdušenje nad novim glasbenim materialom pevke Beyonce.

Pod njeno objavo so se hitro oglasili Adelini oboževalci, ki so na Instagramu razpravljali in se čudili nad pevkino novo shujšano podobo. "Čestitam ji za ta dosežek, ampak Adele z malo več kilogrami je privlačnejša," je nekdo zapisal, spet drugi je komentiral: "To je Adele?! Sveta nebesa!" Tretji: "Mislim, da je bila 'stara' Adele lepša." Sledili pa so še podobni komentarji, in sicer: "To je Adele?!?! Niti slučajno ... to ne more biti res. Čisto nič si ni podobna." ter "Iskreno, nisem je prepoznala."

V zadnjem času, ko se je malo umaknila iz javnosti, je Adele imela več časa za svojega 7-letnega sina Angela, ki ga ima z nekdanjim možem Simonom Koneckijem. Pred časom so viri za People povedali, da pevkina transformacija ni samo fizična, ampak tudi psihična, in da je zdaj veliko bolje, saj je našla način, kako obvladovati stres ter usklajevati materinstvo in delo.