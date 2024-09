Adele oboževalce pripravila na to, da bo za dlje časa izginila iz javnosti

Adele je svoje oboževalce pripravila na to, da bo za dlje časa izginila iz javnosti. Zvezdnica je pretekli konec tedna zaključila s koncerti v Nemčiji, kjer se je mudila cel avgust, na zadnjem izmed koncertov pa razkrila, da načrtuje daljši odmor od ustvarjanja glasbe in nastopanja.

"Zelo sem uživala v nastopanju že skoraj tri leta, kar je najdlje, kar sem kadarkoli in verjetno najdlje, kar bom kadarkoli nastopala," je dejala pevka, ki ima rezidenco v Las Vegasu."Še vedno imam točno pet tednov nastopanja, toda po tem vas ne bom videla neverjetno dolgo. In imela vas bom pri srcu ves ta čas svojega premora. In fantazirala bom o teh nastopih in vseh nastopih, ki sem jih imela v zadnjih treh letih," je v solzah dejala.

"Potrebujem počitek," je še dejala glasbenica, ki želi sedaj uživati v vsakdanjem življenju s sinom in zaročencem."Bilo je neverjetno," je še dodala glasbenica in zaključila: "Samo počitek potrebujem. Zadnjih sedem let sem si zgradila novo življenje in želim ga živeti zdaj." Adele ima 11-letnega sina Angela, zaročena pa je z Richom Paulom.