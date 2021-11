Adele odkrito z Oprah: Želim si več otrok

Angleška zvezdnica je med gostovanjem pri Oprah – posebno oddajo so si gledalci že lahko ogledali – odkrito spregovorila tudi o preteklem zakonu in sedanji ljubezni. Z nastopom pred losangeleškim observatorijem je očarala številne, med občinstvom pa so se znašli tudi Leonardo DiCaprio, Drake, Ellen DeGeneres in drugi.

Adele, 15-kratna dobitnica nagrade grammy, je z Oprah odkrito spregovorila v sklopu posebne oddaje Adele One Night Only, ki jo je predvajala ameriška mreža CBS. V sklopu oddaje so lahko gledalci uživali v pevkinem nastopu, na katerem je predstavila nekaj pesmi s prihajajočega albuma, zapela pa je tudi hite, kot sta Hello in Rolling in the Deep. Manjši koncert pred observatorijem Griffith v Los Angelesu so v živo spremljali tudi številni zvezdniki, med drugimi Drake, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Kris Jenner, Ellen DeGeneres, Gayle King, James Corden, Lizzo, Gabrielle Union, Dwyane Wade in Melissa McCarthy. Pevka je koncertno prizorišče kasneje označila za najlepše, na katerem je kadar koli nastopila.

V pogovoru s priljubljeno voditeljico je bila iskrena glede svoje zveze z Richem Paulom. 33-letnica je o šest let starejšem športnem agentu dejala: ''Noro smešen je. Res je zabaven. In zelo pameten. Zelo, zelo pameten. Neverjetno ga je spremljati ob tem, kar počne,'' ga je pohvalila. Iskreno je dodala, da je med njima vse potekalo zelo z lahkoto in tekoče, ter izdala: ''Prvič v življenju se imam rada ter sem odprta za to, da imam rada nekoga drugega in da sem ljubljena od druge osebe.''

icon-expand Adele FOTO: Profimedia

Z Winfreyjevo je spregovorila tudi o razhodu z nekdanjim soprogom Simonom Koneckijem. Povedala je, da je med tem, ko se je ločevala od njega, nehala popivati: ''Ko sem ugotovila, da je pred menoj veliko izboljševanja same sebe, sem prenehala piti in pričela delati stvari, ki so mi pomagale ostati osredotočena.'' Kljub vsemu nekdanjega soproga označuje za nekoga, ki je imel v njenem življenju veliko vlogo: ''Mislim, da mi je rešil življenje. Prišel je v času, ko sem potrebovala to stabilnost, ki sta mi jo dala s sinom in mi je ne bi mogel v tistem času nuditi nihče drug. Bila sem tako mlada, mislim, da sem se v vsem dogajanju izgubila.''

icon-expand Adele in Oprah med sproščenim pogovorom FOTO: Instagram

Spregovorila je tudi o sinu Angelu, za katerega želi samo, da bi bil srečen, ne glede na to, kaj bo v prihodnosti počel. Ne zavrača pa možnosti, da bi imela v prihodnosti še kakšnega otroka: ''Želim si več otrok. Ne bi bilo konec sveta, če se to ne bi zgodilo, ker imam Angela, ampak ja, mislim, da si jih želim.''

Koncertni del, ki se je odvil pred zvezdniško publiko, je pričela s pesmijo Hello. Oprah je zaupala, da je to po navadi prva pesem, s katero začenja svoje nastope. Pesem namreč nakazuje pričetek poti, na kateri se je skušala najti. ''Ko sem jo napisala, je bila oda mlajši meni, starejši meni, skupek vsega tega. Je pesem o tem, da sem še vedno tukaj, da obstajam v vseh vidikih svojega življenja,'' je priznala.