Adele po končani rezidenci: Neverjetno dolgo me ne boste videli

Adele po dveh letih zaključuje svojo rezidenco v Los Angelesu. Pevka je na enem izmed zadnjih nastopov obudila spomine in se spomnila, da je do konca še manj kot mesec dni. "To je res začetek konca. Ne bo več nobenih drugih nastopov. To je konec," je zvezdnica potožila množici, po poročanju The Sun . Britanska pevka je pred tem potrdila, da si bo po številnih nastopih, med drugim jih je nanizala deset tudi v Munchnu, vzela zaslužen premor. Svojemu občinstvu je v septembru dejala "Imam še 10 nastopov , potem pa vas ne bom videla neverjetno dolgo, vendar mi boste še vedno blizu srca."

Svojemu občinstvu se je zahvalila in povedala, kako zelo ceni to izkušnjo: "Pravijo, da če hočeš stvari in jih iščeš v življenju, moraš plačati vesolju in potem ti poplača desetkrat toliko nazaj," je dejala in dodala:"Moje življenje je zdaj tisočkrat bolje. Govorim o svojem življenju, ne o svoji karieri ne o svoji glasbi. Govorim o svojem dejanskem življenju. In res, resnično mislim, da je bila ta rezidenca moj najboljši prijatelj skozi vse to." Umetnica je poudarila, da je "resnično žalostna", ker se bliža koncu.

Poseben trenutek rezidence se je zgodil prejšnji mesec, ko se je na enem izmed njenih nastopov pojavila Céline Dion. Adele je njena velika oboževalka in njena prisotnost jo je izjemno ganila. Prizorišče je bilo namreč narejeno prav za Dionovo prvo rezidenco v Las Vegasu leta 2003."Že skoraj dve leti nastopam v prostoru Celine Dion, v Koloseju. To je bilo edino prizorišče, na katerem sem želela igrati v Vegasu, ker je bilo zgrajeno zanjo. Imam njeno fotografijo desno poleg odra, ki se je dotaknem vsak večer, preden stopim nanj in ta vikend je prišla na koncert in to je bilo veliko presenečenje!!"