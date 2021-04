Adele se je po nekaj mesecih znova pojavila v javnosti

Adele, ki sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje, se je po skoraj pol leta znova pokazala v javnosti. Udeležila se je zabave po podelitvi oskarjev, kjer se je očitno zelo zabavala, saj so po družbenih medijih zaokrožile fotografije in posnetki, na katerih pleše in poje. Oboževalci so bili nad videnim navdušeni.

Adelese je v nedeljo udeležila hišne zabave, prirejene v čast zmagovalcu Danielu Kaluuyu, ki je prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo. Praznovanje je potekalo v Los Angelesu, kjer britanska pevka trenutno stanuje. Poleg Adele sta bila med zvezdniškimi povabljenci tudi raper Drakein igralka Amber Chardae Robinson, ki se je s pevko tudi fotografirala. Pevko, ki se zadnje čase v javnosti redko pojavlja, so prijatelji na zabavi fotografirali med plesanjem in petjem. Oblečena je bila v svetlo zelen plašč v vrednosti 2100 evrov. "Briljantna, neverjetna, izjemna, impresivna, spektakularna, nikoli ista, vedno edinstvena. Adele še nikoli ni izgledala boljše," je pevkin videz na Twitterju komentiral oboževalec. Na enem izmed videoposnetkov, posnetim na zabavi, pevka med gledanjem na telefon v smehu pove: "Moram biti DJ, ampak jaz sem pevka!" Oboževalci so bili sicer veseli, da je bila pevka videti sproščeno, a niso skrivali razočaranja nad dejstvom, da že dolgo ni izdala nove glasbe. Adele se je namreč pred dvema letoma razšla s svojim možem Simonom Koneckijem, kar je v javnosti spodbudilo pričakovanje o izdaji novih ljubezenskih pesmi o pevkinem strtem srcu. Po ločitvi, ki je bila uradno končana v začetku leta, se je Adele preselila v Kalifornijo, kjer je prevzela precej samotarski življenjski stil. Eden izmed oboževalcev je sarkastično zapisal: "Adele se je letos pojavila v javnosti, ponovno jo bomo videli naslednje leto, komaj čakam!"