Adele postala najpremožnejša mlada Britanka

Po poročanju britanske revije Heat Megazine se je na seznamu, ki vsako leto razkrije najpremožnejše Britance, stare 30 let ali manj, na prvo mesto zavihtela 30-letna pevka Adele . Svoje premoženje, ki je v preteklem letu znašalo slabih 150 milijonov evrov, je s svetovno glasbeno turnejo povečala za dodatnih 17 milijonov evrov in tako zanesljivo povedla s premoženjem, ocenjenim na slabih 167 milijonov evrov. Glasbenica je tako prehitela tudi nadvse uspešnega in priljubljenega pevca Eda Sheerana , čigar skupno premoženje je ocenjeno na dobrih 105 milijonov evrov. Slednji je pristal na drugem mestu letošnje lestvice najpremožnejših mladih Britancev.

Glasbenikoma sledijo igralec Daniel Radcliffe, glasbenik Harry Styles in igralka Emma Watson, skupaj pa tvorijo 'top pet' najpremožnejših mladih zvezdnikov v Veliki Britaniji. Styles, ki je nekdanji član skupine One Direction, je zasedel četrto mesto s premoženjem, ocenjenim na dobrih 65 milijonov evrov in tako za las prehitel Watsonovo, ki je pristala na petem mestu z dobrimi 61 milijoni evrov.

Daniel in Emma sta se v ospredje britanske in svetovne zvezdniške srenje prebila z vlogama Harryja Potterja in Hermione Grangerv priljubljenem čarovniškem filmu Harry Potter, ki je nastal po delih pisateljice J. K. Rowling.