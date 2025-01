Adele prestrašila kupce nekdanjega bivališča: V dvorcu straši

Britanska pevka Adele je pred časom pol leta živela v dvorcu, ki je vreden sedem milijonov evrov, lastnik, ki ga sedaj želi prodati, pa trdi, da je to nemogoče, za kar pa obtožuje prav pevko. Ta je pred leti v televizijski oddaji dejala, da v dvorcu straši, zato Nicholas Sutton načrtuje, da bo svojo nepremičnino preuredil v večstanovanjsko hišo, saj zanjo ne more najti kupca.

"Žal je Adele med intervjujem na CBS omenila, da verjame, da v hiši straši. Ta njena pripomba je negativno vplivala na nadaljnji marketing in še danes vpliva na sloves nepremičnine," je dejal in dodal, da se že 14 let trudi, da bi dvorec prodal."Edino ponudbo smo dobili avgusta 2020, a se je tudi ta ponudnik odločil, da odstopi od nakupa, ko je izvedel za njene komentarje. Prva podnajemnica, Adele, je v nepremičnini stanovala pol leta in jo uničila s komentarji, da v njej straši," je povedal lastnik, ki sedaj skuša pridobiti dovoljenje za ponovno preureditev nepremičnine.