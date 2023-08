Adele razkrila, da si spet želi otroke: Imam že seznam imen

Britanska pevka Adele je na koncertu v Las Vegasu razkrila, da si želi še enega otroka. "Resnično si želim kmalu spet postati mama," je Adele delila z občinstvom na koncertu Weekends with Adele v Caesars Palace in s svojim priznanjem presenetila množico. Pevka se je kot vedno med petjem sprehodila skozi občinstvo in pozdravila oboževalce ter se ustavila pri nosečnici, ki je prosila za pomoč pri izbiri imena za svojega otroka, kar je pripeljalo do tega, da je spregovorila o svojih osebnih željah.

Noseča oboževalka je razkrila, da pričakuje punčko, a se ne more odločiti med imeni Parker in Spencer, Adele pa je občinstvu povedala, da ji ne more predlagati imena Parker, ker je njenemu partnerju Richu Paulu to ime všeč. "Ne morem reči Parker, ker je Richu všeč to ime. Všeč mi je tudi ime Ray za punčko. Vsakič, ko vidim ime, ki mi je všeč, ga napišem v telefon," je razkrila Adele.

Koncerti, ki jih pevka prireja od novembra lani, so že nekaj časa osredotočeni na pogovore o dojenčkih. Tako je v začetku tega meseca Adele prosila par iz občinstva, naj se ji pridruži na odru, da bi jima pomagala razkriti spol otroka, nato pa so jo prevzela čustva in je zajokala in čestitala paru. "Tako sem vesela za vaju! Tako sem vesela za vaju! To je tako čustveno, o moj bog," je rekla bodočim staršem.