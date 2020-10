Adele se je med vodenjem oddaje pošalila glede svoje izgube teže

Adele, ki je v zadnjem letu spremenila življenjski slog in izgubila kar nekaj kilogramov, je gostila Saturday Night Live in se tako na odru prvič predstavila kot gostiteljica.

"Pozdravljeni, jaz sem," so bile prve besede Adele, s katerimi je nagovorila gledalce. S pozdravom se je sklicevala na besedilo svoje uspešnice iz leta 2015 z naslovom Hello."Moj bog, navdušena sem, da lahko končno vodim to oddajo. Ne samo, da resnično uživam ob gledanju te oddaje, ampak z njeno pomočjo sem prišla do glasbenega preboja na ameriško glasbeno sceno pred 12 leti. Bila sem glasbena gostja leta 2008, ko je Tina Feyimitirala Sarah Palin. Zato si je oddajo ogledalo nekaj milijonov ljudi. In ostalo je zdaj že zgodovina,"je še povedala Adele, ki je presenetila s svojo vitko postavo. "Ne želim biti politična, ker sem Britanka, ampak rekla bi samo: Hvala, Sarah Palin, za vse."

icon-expand Adele vedno znova preseneti. FOTO: Profimedia

Pevka je ob tem še namignila, da njen novi album še ni dokončan, zato ne more znova nastopiti kot glasbena gostja v oddaji. Nekaj besed je namenila tudi svoji izgubi teže: "Vem, da sem videti precej drugače, odkar ste me nazadnje videli. Toda pravzaprav sem zaradi omejitev, ki jih je s seboj prinesel novi koronavirus, kot je prepoved potovanja, morala potovati z manj prtljage, zato sem lahko pripeljala samo polovico sebe. In to je ta polovica, ki sem jo izbrala."

icon-expand Adele je nekdaj besed namenila tudi izgubi teže. FOTO: Profimedia

Pred kratkim je oboževalcem že sporočila veselo novico, da bo nastopila v vlogi gostiteljice. Na Instagramu je zapisala: "Kako sem navdušena! In tudi prestrašena! Moj prvi nastop v vlogi gostiteljice in za povrh vsega v Saturday Night Live!"

"Od nekdaj sem si to želela, a nikoli ni bil pravi trenutek. Ampak kdaj pa, če ne zdaj? V letu 2020 je najbolje skočiti na glavo z zaprtimi očmi v neprijetno stvar. Skoraj 12 let bo, odkar sem se prvič pojavila v oddaji med volitvami, kar se je izkazalo za prelomen trenutek v moji karieri, zato je to popolnoma sklenjen krog in nisem mogla reči ne!" je še sporočila glasbenica svojim oboževalcem.