Adele se je razjezila na oboževalca s homofobno opazko

V preteklih letih se je Adele večkrat zavzemala za LGBTQ+ skupnost. Po napadu na pripadnike LGBT+ v nočnem klubu Pulse v Orlandu na Floridi leta 2016 je celoten koncert posvetila žrtvam in na odru dejala: "Nocoj bi rada začela tako, da bi ta celoten koncert posvetila vsem v Orlandu in vsem, ki so bili včeraj zvečer v nočnem klubu Pulse ... Člani skupnosti LGBTQ so kot moje sorodne duše, odkar sem bila zelo mlada, zato sem zaradi tega zelo ganjena." Poleg tega je z grammyjem nagrajena umetnica trdila, da je njena uspešnica I Set Fire To The Rain "gejevska himna". Večkrat pa jo je možno videti uživati tudi v gejevskih barih.

Zvezdnica naj bi prejela ogromno zahval oboževalcev, ki so se počutili motivirane po njeni zaslugi. Za revijo Out je razkrila: "Prejemam veliko pošte od ljudi, ki mi pravijo, da jih osrečujem, da so to, kar so, in da jim je resnično všeč, kar so, kar mi je všeč," je dejala.