Tuja scena

Adele se vrača, a tokrat ne h glasbi

London, 12. 11. 2025 17.56 | Posodobljeno pred 58 minutami

R. M.
R. M.
Adele se po premoru zopet vrača pod soje žarometov. A njen povratek tokrat ne bo glasbeni, kot smo od pevke vajeni. Odločila se je za naslednji velik korak v svoji uspešni karieri.

Britanska pevka Adele je znana po tem, da po izidu in promociji svojega albuma za več let izgine s scene. Po izidu svoje zadnje plošče 30 z glavnim singlom Easy on me in po lanskih uspešnih koncertih v Münchnu se pevka ni pojavljala v javnosti.

Adele bo prvič zaigrala v filmu.
Adele bo prvič zaigrala v filmu. FOTO: AP

Zvezdnica pa se je zdaj odločila prekiniti medijski molk - a ne z novo glasbo, kot smo vajeni od nje, temveč z igro. Nastopila bo namreč v novem filmu modnega oblikovalca in režiserja Toma Forda, je poročal Guardian

Gre za priredbo romana Anne Rice Cry to Heaven iz leta 1982, ki se odvija v 18. stoletju v Italiji, ko beneški plemič in maestro iz Kalabrije skušata uspeti v svetu opere. Zvezdnica bo zaigrala ob boku Nicholasa Houlta, Aarona Taylor-Johnsona, Colina Firtha, Hunter Schafer, Owena Cooperja in drugih.

Film bi v kinematografe lahko prišel že konec prihodnjega leta.
Film bi v kinematografe lahko prišel že konec prihodnjega leta. FOTO: AP

Adele je v preteklosti že potrdila svoje igralske ambicije. Kot je dejala pred leti, bi nastopila v filmu, ki bi ga režiral Xavier Dolan - kanadski igralec in režiser, ki je režiral videospot za njeno uspešnico Hello.

To bo tretji film velikega modnega oblikovalca, ki sicer trdi, da ga zdaj bolj zanima film kot moda. "Zelo sem užival v snemanju teh dveh filmov. To je bilo nekaj najbolj zabavnega, kar sem kdajkoli doživel v svojem življenju. /.../ Naslednjih 20 let svojega življenja želim posvetiti snemanju filmov," je leta 2023 dejal za GQ.

Režijo filma bo prevzel modni oblikovalec in režiser Tom Ford.
Režijo filma bo prevzel modni oblikovalec in režiser Tom Ford. FOTO: Profimedia

Snemanje filma naj bi začeli januarja prihodnje leto, v kinematografe pa bi lahko prišel že konec leta 2026.

