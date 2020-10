Adele sporočila, da je samska

Britanska pevka Adele, ki je v zadnjih mesecih polnila stolpce zaradi izrazite izgube telesne teže, je v svoji zadnji objavi omenila, da je samska. Kot kaže, je domnevna zveza z raperjem Skepto že končana.

icon-expand Adele ima z nekdanjim možem Simonom sina Angela, medtem ko je Skepta oče postal novembra 2018. FOTO: Profimedia

Spomnimo, da so se pred enim letom pojavile govorice, da je pevka Adele našla novo ljubezen – raperja Skepto. A zvezdnica se je po tem, ko se je pred dnevi prvič predstavila kot gostiteljica oddajeSaturday Night Live, oglasila na Instagramu. Objavila je fotografijo iz oddaje, nato pa se v daljši objavi zahvalila vsem, ki so sodelovali pri nastajanju in ji pomagali pri njeni debitanski vlogi voditeljice. Za konec pa je še jasno sporočila, da njeno srce trenutno ne bije za nobenega izbranca.

"Zelo sem uživala v oddaji Saturday Night Live! Najlepša hvala čudoviti zasedbi, ekipi, scenaristom in producentom. Kakšna izjemna ekipa ste," je zapisala Adele in nato ameriškim državljanom zaželela srečo na prihajajočih volitvah. "Rada vas imam. Pazite drug na drugega in ne bodite prestrogi do sebe. Želim vam veselo noč čarovnic! Zdaj se vračam v svoj brlog, da bom še naprej (samska) mačja dama, kakršna sem! Na svidenje do naslednjega leta."

32-letna britanska glasbenica ima očitno dovolj namigovanj, da je med njo in raperjem Sketo nekaj več kot le prijateljski odnos. Slavno pevko in raperja so skupaj opazili spet prejšnji mesec, ko sta si na jugu Londona privoščila divji večer. Adele je bila pred tem poročena s Simonom Koneckijem. Nekdanja zakonca sta se sicer poročila pred tremi leti, pred tem pa sta bila že več let v zvezi. Spoznala sta se leta 2011 na dobrodelni prireditvi, po dobrem letu pa sta se že razveselila rojstva sinaAngela. Po ločitvi, ki sta jo uradno naznanila lani spomladi, sta se dogovorila, da bosta svojega, danes 8-letnega prvorojenca še naprej vzgajala skupaj.