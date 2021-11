Adele v intervjuju z Oprah odkrito o ločitvi, dieti in albumu

Adele je bila v pogovoru z Oprah popolnoma odkrita – v posebni oddaji, ki bo trajala kar dve uri, je med drugim spregovorila tudi o dieti, ločitvi, glasbi in celo zmenkih. Adele One Night Only , kot se bo imenovala posebna izdaja, namenjena pevki, bo ponudila tudi nekaj skladb, odpetih pred občinstvom. Te bodo izšle na težko pričakovanem albumu '30', ki bo izšel 19. novembra.

Iz kratkih izsekov, ki so že dosegli javnost, lahko izvemo tudi, kaj je bil navdih za hit Hello . Med pogovorom, ki se odvija na vrtu, polnem rož, pove, da ''je bila ta pesem začetek poskusa najti samo sebe''. 33-letnica je s tem singlom na vrhu lestvic kraljevala leta 2015. Zvezdnica je v zanimivem pogovoru odeta v oblačila podobnih barv kot 67-letna voditeljica. Vse skupaj pa močno spominja na posebno pogovorno oddajo, v kateri je Oprah gostila princa Harryja in Meghan Markle. Na sporedu je bila marca in pritegnila kar 17 milijonov gledalcev.

Pogovorni del je začinjen z manjšim koncertnim delom, ki je bil pred tem posnet pred observatorijem Griffith v Los Angelesu, med občinstvom pa je bil tudi njen nekdanji soprog Simon Konecki. Za televizijske gledalce bo to prva priložnost, da slišijo pesmi s prihajajočega albuma, Adele pa naj bi na koncertu zapela tudi priljubljene hite starejšega datuma, kot so Rolling In The Deep, Skyfall in Someone Like You.