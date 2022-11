Adele: Večina ljudi napačno izgovarja moje ime

Pevka Adele je nedavno šokirala javnost in oboževalce, ko je v svojem novem videu Happy hour with Adele razkrila, da večina ljudi napačno izgovarja njeno ime. Po več kot desetih letih kariere je sedaj predstavila pravilno izgovorjavo svojega imena. "Všeč mi je, kako je izgovorila moje ime. Popolno je," je v videu povedala Adele, ko je ena od oboževalk pravilno izgovorila njeno ime, kar je pevko navdušilo in spodbudilo k razlagi.