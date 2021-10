Adele z izbrancem uživala na tekmi lige NBA

Adele se je po dolgem času pojavila v javnosti z izbrancem, športnim agentom Richem Paulom . Pevka, ki trenutno podira rekorde s težko pričakovano skladbo Easy On Me, si je v družbi fanta, s katerim sta svojo zvezo potrdila letošnjega julija, ogledala košarkarsko tekmo.

S prve vrste ob igrišču sta spremljala dvoboj med ekipama Los Angeles Lakers in Golden State Warriors. Na tekmi uvodnega dne 75. sezone lige NBA, ki so jo Jezerniki izgubili s 114:121, je bil par videti odlično razpoložen. Adele pa je presenetila tudi z izbiro oblačil, ki so ji odlično pristajala. Odločila se je za znamko Louis Vuitton, katere podpis je krasil plašč in torbico, oboje pa je dodala usnjenemu pajacu v rjavi barvi.