Adele z novimi supergami podpira poslovno sodelovanje fanta Richa Paula

33-letna pevka je navdušenje izrazila tako, da je ob rob ene od fotografij prilepila rdeče srčke, na drugo pa je pripisala: "Čudovito!" in "Čestitam, Rich Paul", 39-letnega zastopnika športnikov pa je tudi označila. Modna znamka New Balance je pred dnevi sporočila, da je v sodelovanju s podjetjem KLUTCH Sports Group, katerega ustanovitelj je Rich Paul, predstavila linijo športnih oblačil in obutve.

Zvezdnica pa je tako kot nad novimi supergami navdušena tudi nad svojo novo zvezo. Vir blizu pevke je septembra za revijo People dejal, da je Adele zelo srečna v zvezi s športnim agentom: "V zvezi z Richem se ima lepo in se zabava. Skupaj preživita veliko časa in zdi se zelo srečna." Pevka je istega meseca uradno potrdila njuno zvezo in na Instagramu delila tri skupne fotografije. Govorice o njuni zvezi so se sicer začele širiti že julija, ko so ju opazili skupaj na košarkarski tekmi.