Adele z novo objavo razvnela oboževalce, nato jih mirila

"Napovednik? Album prihaja ven danes???!!! Takoj mi povej!!!" je pod njeno objavo komentiral evforični oboževalec. Na veliko razočaranje pevkinih oboževalcev je 32-letna Britanka hitro zaustavila špekulacije in oboževalcem sporočila, da morajo biti potrpežljivi. "Seveda ne. Korone še ni konec. Jaz sem v karanteni. Nosite masko in bodite potrpežljivi," se je glasil njen odgovor.

Mogoče pa bodo na svoj račun prišli prej, kot si mislijo. Adele je februarja nastopila na poroki svojega prijatelja in povabljenci so jo slišali, ko je rekla: "Septembra pričakujte moj album."

Lani je raperkaNicki Minajpovedala, da sta skupaj posneli "epsko" pesem in videospot. "Adele sem morala obljubiti, da ne bom nikomur povedala, da delam z njo," je med intervjujem za Entertainment Tonightizjavila Nicki.

Pevka je nov glasbeni material nazadnje izdala leta 2015 z naslovom25, na njem pa najdemo uspešnici, kot sta Hello inSend My Love (To Your New Lover). Omenjeni album – tretji studijski po vrsti – je dobil pet grammyjev, med drugim tudi zlati gramofon za album leta.

V zadnjih mesecih, ko se je malo umaknila iz javnosti, je Adele imela več časa za svojega 7-letnega sina Angela, ki ga ima z nekdanjim možem Simonom Koneckijem. Pred časom so viri za People povedali, da pevkina transformacija ni samo fizična, ampak tudi psihična, in da je zdaj veliko bolje, saj je našla način, kako obvladovati stres ter usklajevati materinstvo in delo.