Adele zanikala govorice o razhodu z Richem Paulom

Ob veseli novici, da si gledalci lahko obetajo njen nastop na podelitvi glasbenih nagrad brit, je dodala še majhno, a pomembno podrobnost. ''Resnično vesela sem, da bom nastopala na britih prihodnji teden,'' se je glasila najava ob fotografiji, na kateri je videti prešerno nasmejana in dodala, da se bo med gostovanjem v Londonu oglasila tudi v oddaji Grahama Nortona ter na koncu zaključila: ''Oh, tudi Rich vam pošilja najlepše pozdrave.''

Oboževalci so bili nad njenim odzivom presenečeni in hkrati veseli, da je razčistila situacijo in pokazala, da govorice ne držijo. Veselje pa je njena objava prinesla tudi zaradi potrjenega nastopa. Zvezdnica je namreč pred kratkim odpovedala težko pričakovano koncertno turnejo v Las Vegasu. 20. januarja, le dan pred pričetkom, se je oglasila in v videoposnetku razložila, da pevski šov še ni dokončno pripravljen, zamude in logistične težave pa je pripisala pandemiji. Kljub aktivnemu iskanju rešitve, dejala je, da z ekipo očesa ni zatisnila že 30 ur, spektakla zaradi okužb med sodelavci ni bilo mogoče speljati. Adele se na odre vrača 8. februarja na podelitvi glasbenih nagrad, kjer ji bo ob strani stal tudi izbranec Rich Paul.