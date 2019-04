Ima Adele že novega moškega?

Pevko so zdaj že opazili v New York Cityju, kjer se je poljubljala z novim moškim.

Britanska pevska zvezdnicaAdele je očitno že naredila korak naprej v svojem zasebnem življenju, odkar se je ločila od moža Simona Koneckija, saj so jo v New York Cityju že opazili, kako se je javno poljubljala z novim moškim.

Njeni predstavniki so nedavno potrdili ločitev, po nekaterih navedbah pa naj bi bila narazen že kar nekaj mesecev. Pevka sicer trenutno stanuje v Los Angelesu, a je, kot kaže, pripravljena na novo zvezo.

"Adele je močna ženska in je odločena, da bo nadaljevala s svojim življenjem, tako kot vsaka običajna oseba, ki mora prestati ločitev. Zelo so ji pri srcu Američani, sploh odkar živi v Los Angelesu, nedavno pa so jo opazili, kako je poljubila zelo privlačnega mladeniča v nekem newyorškem baru. Imel je veliko brado tako kot Simon, a je bila ta bolj urejena in gosta,"so viri poročali za britanski tabloidThe Sun.