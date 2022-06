Adelin partner: Če bom imel več otrok, bom drugačen oče

Adele in Rich Paul na košarkarski tekmi.

"Cenim izkušnjo, ki sem jo imel kot zelo mladi očka, ampak veselim se, da bom drugačen, bolj potrpežljiv oče," je pojasnil v nadaljevanju in dodal: "Pogosto, ko si ustvarjaš podjetje, nenehno delaš, ves čas si na poti. Otroci v hipu zrastejo, naenkrat začnejo hoditi, voziti kolo, tekati, skakati naokoli in to je problem."