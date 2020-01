Shujšana Adele razprodala obleko, v kateri so jo fotografi opazili na plaži

Oktobra lani je 31-letna britanska glasbenica Adele sprejela pomembno odločitev: spremeniti dotedanji življenjski slog. To ji je, sodeč po fotografijah, ki so pred dnevi zakrožile na spletu, tudi uspelo. V dobrih treh mesecih je shujšala več kot 20 kilogramov, fotografi pa so jo nazadnje opazili na karibski plaži, kjer je nosila kratko mornarsko modro obleko z belimi pikami.

Povpraševanje po identičnem modelu obleke se je po statistiki spletne prodaje kmalu zatem drastično povečalo – za kratek čas je bila tudi razprodana. Po podatkih, ki so jih navedli tuji mediji (E!News in Daily Mail), naj bi obleko, vredno dobrih 300 evrov, naročilo kar 1600 ljudi. V podobnem modelu sta kmalu zatem na ulice stopili tudi manekenka Kaia Gerber in igralka Julianne Hough .

Adelina telesna transformacija

Shujševalni proces priljubljene glasbenica še ni povsem znan, po besedah virov pa naj bi šlo kar 90 odstotkov njene telesne transformacije pripisati spremenjenemu življenjskemu slogu in drugačni vrsti prehrane. Pomoč je poiskala tudi pri Camili Goodis, znani pod vzdevkov 'brazilska čarodejka za postavo', ki ji je s strokovnimi nasveti pomagala doseči zastavljen cilj. Za tuje tabloide je Goodisova potrdila, da gre Adelin uspeh pripisati predvsem vztrajnosti pri zdravi prehrani, telovadbe pa je bilo (zaradi njenega odpora do nje) zelo malo. Zanjo je zato sestavila poseben program, ki je temeljil predvsem na vajah za moč in pilatesu. Glasbenica naj bi se držala štirih pomembnih napotkov za izgubo teže, med katerimi so: zdrava in uravnotežena prehrana, odrekanje predelani hrani in sladkanim pijačam, uživanje manj kalorične hrane in večja poraba energije ter vadbeni režim, ki je vključeval kardio vadbe in vaje za moč. Po pisanju tujih medijev naj bi zvezdnica stavila na t.i. sirtfood dieto, ki temelji na sirtuinih oziroma beljakovinah, osredotoča pa se predvsem na rastlinsko hrano, ki pomaga ublažiti občutek lakote in spodbuja nastanek gena vitkosti.