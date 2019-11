'Jason Momoa je umrl: medved mu je odtrgal obraz'

Dolgolasi in dolgobradi igralec se je zadeve lotil brez oklevanja: takoj, ko se je znašel v istem prostoru z medvedom, si je med ustnice položil piškot okrogle oblike in se z obrazom približal medvedu, ta je vzel piškot in ga pri tem obliznil. 40-letnik se je po bližnjem srečanju z rjavo zverjo srčno nasmejal in kmalu zatem zapustil kletko. O svoji izkušnji je zapisal: ''Stvari, ki jih počnemo v imenu naše umetnosti ... Medved mora poznati vaš vonj. Tukaj je moj piškotni poljub velikanu. Rad vas imam.''

Posnetek je nastal v sklopu igralčeve nove oddaje See, o njem pa je kmalu po objavi na Instagramu spregovoril v eni od ameriških pogovornih oddaj ter se pošalil, kakšne bi bile naslovnice, če izkušnje morda ne bi preživel:''Jason Momoa je danes umrl: medved mu je odtrgal obraz. – Kako? V ustih je imel piškot. Mislim, saj to vendar sploh ne bi imelo nobenega smisla,'' je povedal skozi smeh.