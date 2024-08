Adrenalinska Katy Perry in Orlando Bloom: v vodo kar iz helikopterja

Katy Perry in Orlando Bloom sta znova dokazala, da se ne bojita adrenalinskih izzivov. Zaljubljena zvezdnika sta se v teh vročih poletnih dneh odločila za skok v hladno in osvežujoče morje. A ne iz majhnega čolna, kakšne skale ali pa morda jahte Jeffa Bezosa , na kateri trenutno dopustujeta. Igralec in pevka sta se v vodo podala kar iz helikopterja.

Katy in Orlando sta si očitno zaželela nekaj adrenalina v krvi in njuna želja se pri tako bogatih ljudeh pač lahko izpolni. Kdo ju je zapeljal s helikopterjem in ali je bila to Lauren Sanchez, zaročenka milijarderja, ki ima opravljen izpit za pilota, ni jasno. "Kot so zvezde na nebu, ti in jaz se bova našla v vsakem življenju," je ob fotografijah skoka in videu, ki sta ga posnela tik preden sta skočila iz helikopterja in med skokom, zapisala pevka. Po objavi na Instagramu sodeč sta zvezdnika v svojem adrenalinskem podvigu nadvse uživala.