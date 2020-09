Adriana Lima in Jessica Simpson nedolžnost izgubili po poroki

Nedolžnost pri spolnosti se v številnih religijah razlaga kot temelj moralne čistosti in nam zapoveduje, da ostanemo nedolžni vse do poroke, seks kot tak pa naj bi zaužili šele prvo poročno noč. V starih časih je bilo nekakšno pravilo oziroma se je spodobilo, da je ženska s spolnostjo počakala vse do poroke, v sodobnem času pa je to vse bolj redek pojav. Po številnih študijah to danes prakticira le še sedem odstotkov ljudi, ki imajo prvi spolni odnos šele po poroki, poroča portal 24sata.

Vendar se zdi, da so se nekateri zvezdniki uprli čutnim užitkom in s svojim statusom device ali devičnika še naprej gradili svoj zvezdniški status kot puritanci. Medtem ko bo večina ljudi trdila, da je čakanje s seksom absurdno, ker lahko povzroči velik problem, izbira življenjskega sopotnika, ki je lahko popolnoma spolno nezdružljiv, je po verskih nasvetih to pravi način, saj se po njihovem prepričanju le tako resnično povežete z nekom na podlagi značajskih lastnosti, kar mora biti dobra osnova za uspešen zakon, pa tudi kasneje za dober seks.

Kot za vse ostalo v življenju tudi tu ni pravega recepta, kar dokazuje dejstvo, da so se številne zvezde, ki so čuvale svojo nedolžnost, sčasoma ločile. S statistične strani tak pristop absolutno spodbuja zgodnejše poroke, torej v mlajših letih. Prav tako prinaša večje tveganje za ločitev, nesrečne zakonske zveze, samostojno skrbništvo nad otroki. Tisti, ki s seksom niso čakali do poroke, ampak ravno nasprotno, imajo pravzaprav najmanj možnosti za ločitev. Manj je ločitev tudi pri visoko izobraženih in finančno neodvisnih.

Med zvezdniki, ki so nedolžnost ohranili vse do poroke, so: voditeljica Kathie Lee Gifford (67), ki je leta 1992 priznala, da je zadnja 'hollywoodska devica', glasbenikKevin Jonas (32), pevka Jessica Simpson (40), manekenka Adriana Lima (39), atletinja Lolo Jones (37), pevkaCarrie Underwood(37), igralka Sarah Drew(39), manekenka Courtney Stodden (26), igralec bejzbola Tim Tebow (33) in verjetno se najde še kdo.

Adriana Lima se je leta 2009 poročila s srbskim košarkarjemMarkom Jarićem, s katerim sta se razšla pred štirimi leti. Medtem ko je Jessica Simpson dvakrat šla do oltarja. Najprej se je leta 2002 poročila z igralcem Nickom Lacheyjem, s katerim sta v zakonu zdržala štiri leta. Leta 2014 pa je večno zvestobo obljubila Ericu Johnsonu., s katerim sta še danes srečno poročena.