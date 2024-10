Adriana Lima napovedala svojo vrnitev: znova na modni brvi Victoria's Secret

Adriana Lima je nazaj. Priljubljena manekenka, ki smo jo vse do leta 2018 občudovali kot Viktorijinega angelčka, se bo vrnila na modno brv in to za prav posebno priložnost. Kot se spodobi za zvezdnico njenega kova, se bo po modni pisti znova sprehodila na ikonični reviji Victoria's Secret, ki bo letos ponovno na sporedu. Svojo vrnitev je napovedala z objavo na družbenih omrežjih, kjer je preprosto dejala, da se vrača domov.

Ko se je še pred leti sprehajala po modnih brveh, je s svojo postavo vedno znova navdušila. Bila je ena najbolj iskanih, še danes pa velja za eno najbolj priljubljenih, pravzaprav ikoničnih Viktorijinih angelčkov. In zdaj je nazaj. Adriana Lima se je vrnila domov.

"Dolgo smo skrivali. A zdaj tega preprosto ne zmoremo več," se je začel zapis na družbenih omrežjih, ki ga je objavil profil Victoria's Secret. "Adriana Lima se vrača na pisto," so še zapisali in objavili posnetek, v katerem se legendarna manekenka usede v taksi in vozniku naroči, naj jo odpelje domov. Ko jo taksist vpraša, kje je doma, ga prosi naj jo odloži na modni reviji Victoria's Secret, nato pa ponovno napove: "Nazaj sem!"

Adriana Lima je 20 let sodelovala z znamenito blagovno znamko. FOTO: AP / Profimedia

Zvezdnica je namreč vse do leta 2018 sodelovala z omenjeno blagovno znamko in nastopila na 18 modnih revijah. Njihovo sodelovanje je trajalo 20 let, nato pa se je 43-letnica odločila, da zgodbo zaključi. Ob lanski vrnitvi ikonične revije je znova začela sodelovati s prestižno modno znamko, letos pa jo je doletela posebna čast, da se ponovno sprehodi z angelskimi krili.

Nad vrnitvijo legendarne Brazilke so navdušeni tudi številni znani obrazi. "Ljubezen," je objavo denimo komentirala manekenka Gigi Hadid. Oglasili pa sta se tudi manekenka Jasmine Tookes in vplivnica Camila Coelho, ki sta prav tako izkazali navdušenje.