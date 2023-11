Adriana Lima neprijetno presenetila, kaj se je zgodilo z njenim obrazom?

Manekenka Adriana Lima se je pojavila na premieri filma, nato pa je sledil hladen tuš, ko se je na družbenih omrežjih nanjo vsul plaz negativnih komentarjev. Očitajo ji namreč, da je podlegla plastičnim operacijam in si z njimi iznakazila obraz.

Na premieri filma Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah se je v torek zvečer na rdeči preprogi trlo znanih obrazov. Med njimi je bila tudi 42-letna Adriana Lima – v spremstvu svoje številčne družine – ki je fotografom pozirala v glamurozni kratki črni obleki in drznih rdečih čevljih s peto, a zdelo se je, kot da tega ni opazil nihče in so bile vse oči uprte v manekenkin obraz. Še istega večera so se na družbenih omrežjih namreč začeli množiti negativni komentarji in ugibanja o tem, če je šla Adriana pod nož.

icon-expand Adriana Lima na premieri filma Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah FOTO: Profimedia

Največ pozornosti je mati treh otrok pritegnila s svojimi očmi in privzdignjenimi obrvmi, zaradi česar marsikdo v njej vidi le še obrise njene nekdanje lepote, s katero je osvojila ogromno modnih brvi. Na družbenih omrežjih so se ljudje spraševali, kaj se je zgodilo z njenim "iznakaženim" in "zabuhlim" obrazom, brazilska lepotica pa se je odzvala in na svojem Instagramu včeraj delila fotografijo, ob katero je sarkastično pripisala: "To je obraz utrujene mame in najstnice dveh hčera, živahnega fantka in enoletnega dečka, ki se uči hoditi, ter treh kužkov. Hvala za vašo skrb,''. Na fotografiji jo vidimo pozirati v kuhinji brez ličil. Aprila je v enem izmed intervjujev razkrila, da poskuša sprejeti svoje spremenjeno telo po porodu. "Vsak dan znova se opomnim, da sem, kakršna sem-zgolj človek. Gre za prehodno obdobje, pravkar sem rodila, ustvarila sem novo življenje, vsako telo pa se drugače odzove na porod," je povedala Adriana.

icon-expand "Hvala za skrb," je sarkastično odgovorila Adriana Lima na negativne komentarje. FOTO: Profimedia