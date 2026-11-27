Kot poroča Daily Mail, je adventni koledar podjetja Meghan Markle ustvarila umetna inteligenca. Škatla, v kateri so za vsak dan čokoladni pralineji z različnimi nadevi, se prodaja v ZDA in Združenem kraljestvu za 133 evrov, zanj pa je pri proizvodnji moči združila s priznano losangeleško čokoladnico.
Pralineji vojvodinjinega adventnega koledarja so različnih okusov, med njimi pa so čokolada z jagodo, robido, borovnico in pomarančno marmelado, nekatere pa so posute z mrvicami iz rož z Meghaninega vrta. Vsak praline, ki posamezno stane osem evrov, je vojvodinja ročno oštevilčila, zavit pa je v jedilni zlat papir.
Kmalu zatem, ko je 45-letnica produkt javno ponudila naprodaj, je ta doživel plaz kritik na spletu, nad njim pa so se zgražali tudi duhovniki. Častiti Daniel French je potrošnikom predlagal, naj raje kupijo adventni koledar, katerega del izkupička od prodaje gre za dobrodelno organizacijo, pri tem pa ga je podprl še en duhovnik, ki je zaradi napadov vojvodinjinih oboževalcev zaprl svoj profil na družbenem omrežju.
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