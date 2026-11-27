Kot poroča Daily Mail, je adventni koledar podjetja Meghan Markle ustvarila umetna inteligenca. Škatla, v kateri so za vsak dan čokoladni pralineji z različnimi nadevi, se prodaja v ZDA in Združenem kraljestvu za 133 evrov, zanj pa je pri proizvodnji moči združila s priznano losangeleško čokoladnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pralineji vojvodinjinega adventnega koledarja so različnih okusov, med njimi pa so čokolada z jagodo, robido, borovnico in pomarančno marmelado, nekatere pa so posute z mrvicami iz rož z Meghaninega vrta. Vsak praline, ki posamezno stane osem evrov, je vojvodinja ročno oštevilčila, zavit pa je v jedilni zlat papir.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke