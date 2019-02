Afera ima tudi pozitivno plat – višji honorar

Jelena Karleuša, ki se je znašla v enem največjih škandalov v Srbiji, se je vrnila na delo, medtem ko mediji pišejo, da njen soprog uživa v Dubaju. Mediji pa so se zapisali tudi, da afera le ni bila tako grda zadeva, kakor je videti. kajti po vsem dogajanju okoli afere naj bi pevki cena nastopov kar lepo poskočila.

Kot smo že pisali, je ena najbolj znanih srbskih turbofolk pevk šokirala javnost, ko so v medije pricurljale eksplicitne gole fotografije plavolase pevke, za to pa naj bi bil odgovoren nogometašOgnjen Vranješ, 29-letni reprezentant Bosne in Hercegovine, s katerim naj bi Jelena prevarala moža, s katerim ima dve hčerki.

Pevka je ob izbruhu škandala za pomoč prosila celo srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Ker so takrat štirje srbski mediji kršili kodeks novinarjev, je Jeleni v bran stopilo tudi srbsko ministrstvo za kulturo in informiranje. Kasneje je na plan prišlo tudi, da ni bila samo zvezdnica tista, ki je varala, ampak naj bi jo prevaral tudi mož, in sicer z 29-letno manekenkoSofijo Milošević. pevka se je tako ovila v molk, spakirala kovčke in odpotovala k soprogu na Kitajsko.

Kakor je zdaj videti, pa sta Duško in Karleuša premagala krizo, pevka je izdala novo pesem in spet začela z nastopi, za katere pa po aferi prejema višji honorar. Pred afero naj bi za nastop dobila 12 tisoč evrov, za zadnja nastopa v Amsterdamu in na Dunaju pa že 40 tisoč evrov.