Affleck znova nadel poročni prstan, J. Lo nosila zapestnico z njegovimi začetnicami

Govorice, da v zakonu Bena Afflecka in Jennifer Lopez močno škripa, so vedno glasnejše, podpira pa jih tudi dejstvo, da zvezdniškega para že nekaj časa v javnosti niso opazili skupaj. Kot je znano, se je pevka konec minulega meseca na počitnice v Italijo odpravila v družbi prijateljev, njen mož pa se je v tistem času zadrževal v Los Angelesu, kjer je užival s svojimi otroki. Sedaj so igralca znova opazili s poročnim prstanom na roki, J. Lo pa si je nadela zapestnico z njegovimi inicialkami.

Bosta Jennifer Lopez in Ben Affleck vendarle uspela rešiti svoj zakon? Na to bi lahko nakazovalo, da si je igralec znova nadel poročni prstan, s katerim so ga opazili pred dnevi med kosilom z njegovimi tremi otroki, zvezdnik pa naj bi bil tudi zelo dobro razpoložen. Da še ni vrgla puške v koruzo, je nakazala tudi pevka, ki so jo opazili v New Yorku, nosila pa je zapestnico z obeski inicialk moževega imena. A zakoncev že več kot mesec dni niso opazili skupaj v javnosti.

Ben Affleck si je znova nadel poročni prstan. FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem ko Affleck čas še vedno preživlja v Los Angelesu, kjer ga videvajo v družbi nekdanje žene Jennifer Graner in njunih treh otrok, je Lopezova najprej odpotovala na počitnice v Portofino v Italijo, kjer se je zabavala na jahti s prijatelji, sedaj pa so jo fotografirali med nakupovanjem v družbi menedžerja Bennyja Medine in prijateljev v New Yorku, kjer pa je nosila zapestnico z moževimi začetnicami. Tudi ona si je znova nadela poročni prstan, potem ko ga je ob promociji svoje nove kozmetične linije snela.

Jennifer Lopez je nosila zapestnico z moževimi začetnicami. icon-picture-layer-2 1 / 2

Čeprav so govorice vedno glasnejše, viri blizu zakoncev pa so jih že potrdili, zvezdniški par še ni javno spregovoril o tem, kaj se dogaja v njuni zvezi. Dejstvo, da sta dan neodvisnosti, ki ga Američani praznujejo 4. julija, preživela ločeno, naj bi bilo zelo zgovorno, Ben in Jennifer pa naj ne bi komunicirala niti na šolski slovesnosti igralčevega sina Samuela, kjer so v objemu Affleckove matere opazili njegovo nekdanjo ženo.