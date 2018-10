Affleck prekinil razmerje s Playboyevo zajčico

Igralčev prijatelj je o njegovi odločitvi, da prekine razmerje s Shauno, za People povedal: ''Pravzaprav med njima ni bilo ničesar takšnega, kar bi bilo resnično potrebno 'končati'. Stvari med njima so bile neobvezujoče ... Z njo je sicer rad preživljal svoj prosti čas, a se je zdaj odločil posvetiti sebi in svojemu zdravljenju. Na zmenke bo verjetno začel hoditi v prihodnosti, trenutno pa je posvečen svojim otrokom, novim projektom in predvsem temu, da ostane trezen.''

46-letni Ben Affleck se je po poročanju tujih medijev razšel z 22-letno Playboyevo zajčico Shauno Sexton . Kot glavni razlog navajajo igralčevo odločitev, da se popolnoma posveti svojemu zdravljenju od odvisnosti. S Shauno naj bi se pričela videvati v sredini avgusta, igralec pa je kmalu po tem priznal, da bije težko bitko z odvisnostjo od alkohola in da potrebuje strokovno pomoč. Na kliniko za odvajanje ga je odpeljala njegova, zdaj že nekdanja žena, Jennifer Garner , s katero je bil poročen 12 let.

Kmalu po objavi fotografij, ki so pričale o tem, da se igralec nahaja v Montani s Shauno, je vir blizu igralcu za People povedal: ''Montana je za Bena posebno mesto. Je kraj, kamor lahko 'pobegne' od vsega. Tam je že v preteklosti preživljal veliko časa s svojo družino in tudi sam, ko je potreboval mirno oazo, kjer si lahko napolni baterije. Narava je dobro mesto za Bena ... Pomaga mu, da prevetri svojo glavo in misli v okolju, ki je predvsem mirno in brez nepotrebnih motečih dejavnikov.''

Izlet v Montano je obeležil tudi poseben dosežek za Afflecka: igralec je dopolnil 40 dni rehabilitacije, nato pa se je po 12 letih zakona ločil od svoje soproge, Jennifer Garner, s katero sta se razšla že pred tremi leti, a sta odlašala s podpisom ločitvenih papirjev.