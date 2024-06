Affleck s sinom na motorju, Lopezova sama na počitnicah v Italiji

Govorice, da v zakonu enega najbolj zaljubljenih parov zadnjega obdobja v Hollywoodu škripa, so vedno glasnejše, podkrepile pa so jih tudi zadnje fotografije, ki so jih posneli ulični fotografi, ki so Bena Afflecka ujeli med vožnjo na motorju, kjer ga je spremljal 12-letni sin, medtem pa njegova žena Jennifer Lopez uživa na jahti v Italiji.

Bena Afflecka, čigar zakon z Jennifer Lopez naj bi visel na nitki, so ulični fotografi ujeli med vožnjo z motorjem po ulicah Los Angelesa, spremljal pa ga je njegov najmlajši otrok, 12-letni sin Samuel. 51-letni igralec je nosil kavbojke in temno modro majico s kratkimi rokavi, ki jih je kombiniral s športnimi copati, najstnik pa je bil oblečen v trenirko modre barve in sivo majico. Oba sta nosila čeladi.

Bena Afflecka so fotografi ujeli med vožnjo na motorju, kjer ga je spremljal sin Samuel.

Medtem pa 54-letna pevka uživa na počitnicah v Italiji. Njeno jahto, na kateri so se ji pridružili prijatelji, so opazili v Positanu. Čeprav je zvezdnica še pred dnevi, ko so Američani obeleževali očetovski dan, moža označila za junaka, pa je sedaj že znano, da zakonca prodajata dvorec na Beverly Hillsu, ki sta ga kupila pred dobrim letom.

Jennifer Lopez je na počitnicah v Italiji, kjer ji družbo delajo prijatelji.

"Jenny ima dovolj. Res se je trudila, a ne zmore več," je za Daily Mail povedal vir blizu pevke in dodal, da se njuna zveza ne popravlja, temveč je situacija vedno slabša. Lopezova naj bi skušala v teh težkih časih iskati pozitivne strani in se bolj posvetila svojima dvojčkoma, 16-letnima Maxu in Emme, ter kariernim ciljem, ki si jih je zadala za leto 2025. Ti naj bi vključevali tudi oživitev njene nedavno odpovedane turneje This Is Me...Live. "Veseli se, da bo prihodnje leto odšla na turnejo, ko bo njeno zasebno življenje na bolj stabilnih temeljih in se bo lažje povezala s svojimi oboževalci. S seboj bo vzela svoj klan in poskušala iz tega narediti največ, kar bo lahko," je še dodal vir.

Spet drugi vir blizu Lopezove pa je priznal, da je režiser pogosto slabega razpoloženja, a ob tem ni pozabil omeniti, da je čudovit oče. Zvezdnika naj bi živela vsak svoje življenje, a se uradno še nista razšla. "Na tej točki počneta vsak svoje stvari. V zvezo sta šla zelo optimistično in menila, da se stvari lahko spremenijo, a se niso," je pred dnevi povedal nekdo blizu para za Entertainment Tonight. Affleck naj bi se že sredi maja preselil v svoje domovanje v Brentwoodu, Lopezova pa naj bi si ogledovala hiše in nakupovala v okolici svojega domovanja. "Ben je žalosten zaradi vsega tega, zato se osredotoča na svoje delo, očetovstvo in deljene obveznosti, ki jih ima z nekdanjo ženo," je povedal vir.