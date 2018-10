Affleck se je vrnil na delo: zaigral bo odvisnika

Ben Affleck, ki je zaigral tudi v filmu Liga pravičnih (Justice League), je po uspešnem odvajanju v Kaliforniji začel s snemanjem novega filmaTorrance.

Zvezdnika so ujeli na snemanju, kjer je bil videti sproščen in osredotočen na delo. Zanimivo je, da bo 46-letnik, ki je imel še pred kratkim resne težave z alkoholizmom, igral vlogo odvisnika. Ben bo stopil v čevlje nekdanje košarkaške zvezde, ki izgubi ženo in družino zaradi boja z odvisnostjo. Prizadeva si, da se ponovno postavi na noge, zato postane trener ne preveč uspešne srednješolske košarkarske ekipe. Mu bo uspelo ubežati pred alkoholom?

Affleck ima s 46-letno igralkoJennifer Garnertri otroke – 12-letno Violet, 9-letno Seraphinoin 6-letnegaSamuela. Zvezdnika sta se poročila leta 2005, deset let kasneje pa sta sporočila, da se bosta ločila. Glavni razlogi za to so bili Affleckov alkoholizem, kockanje in skoki čez plot. Z ločitvijo sta odlašala in šele lani vložila zahtevo za ločitev. Jennifer je še vedno del njegovega življenja, saj je bila ravno ona tista, ki ga je nazadnje odpeljala na zdravljenje. Kot kaže, je končno obrnila list in šla naprej, saj naj bi se že nekaj mesecev srečevala z bogatim podjetnikom Johnom Millerjem. Kako resna je njuna zveza, pa bomo videli.