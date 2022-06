Affleckov 10-letni sin zapeljal lamborghinija v parkiran avto

Ben Affleck je z zaročenko Jennifer Lopez in 10-letnim sinom Samuelom Garnerjem Affleckom obiskal izposojevalnico luksuznih avtomobilov 777 Exotics, kjer so si skupaj ogledovali avtomobile. Igralec je nato sinu dovolil, da sede za volan njegovega rumenega lamborghinija, medtem ko je Jennifer sedla na zadnji sedež.

Na KINO si lahko v sklopu vikenda Bena Afflecka ogledate filma Dobri Will Hunting in Ni je več.

Samuel je imel pri vožnji z bočnega parkirnega mesta nekaj težav, saj očitno ni vedel, da je avtomobil v vzvratni prestavi. Potem ko je pohodil gas, je avtomobil zapeljal v beli BMW, ki je bil parkiran za njim, in se ga z bočnim delom dotaknil. Affleck je medtem stal pri odprtih vratih ob voznikovem sedežu, po incidentu pa ni bil videti jezen, ampak je klepetal z delavci podjetja in sina v tolažbo objel.

Affleckov sin je takoj po nezgodi zapustil voznikov sedež in skupaj z očetom odšel pogledat, kaj se je zgodilo, in preverit, ali je bilo narejeno kaj škode. Zaposleni v podjetju 777 Exotics je za ameriški tabloidni medijTMZ trdil, da ni prišlo do nesreče, ampak sta bila avtomobila zgolj parkirana zelo blizu drug drugemu.

Zaposleni je spregovoril tudi za The New York Post: "Ko je Samuel sedel v avto, je ta skočil nazaj. Imamo majhno parkirišče, zato so avti blizu drug drugemu." Dodal je, da je družina kljub nezgodi delovala srečno in nadaljevala z ogledom.