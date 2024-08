Affleckovo novo domovanje skromnejše od dvorca, ki ga z J. Lo prodajata

OGLAS

Odvetniki Jennifer Lopez in Bena Afflecka naj bi že pripravili ločitvene papirje in čakali le še, da zvezdniški par odločno potrdi, da je njunega zakona zares konec. Igralec in pevka, ki sta se poročila pred dvema letoma, naj bi sicer že od marca živela ločeni življenji, da se je ljubezen izpela tudi v drugo, pa je javnost zaznala, ko sta dala v prodajo skupni dvorec, ki sta ga kupila junija 2023.

Vse kaže, da je zakona med Jennifer Lopez in Benom Affleckom po dveh letih konec.

Zanj želita iztržiti 68 milijonov, kar je približno osem milijonov evrov več, kot sta zanj odštela. V času od razhoda naj bi se za spremembo bivališča že odločila J. Lo, ki je skrivaj prodala newyorško stanovanje, v novi dom pa se bo kmalu preselil tudi 51-letni Affleck, ki je nedavno kupil nepremičnino v kalifornijski soseski Pacific Palisades, ki ima 'zgolj' pet spalnic in šest kopalnic. Dvorec, za katerega sta želela, da bi postal dom njune razširjene družine, ima 12 spalnic in 24 kopalnic.

Novo domovanje Bena Afflecka je veliko skromnejše od dvorca, ki ga z J. Lo prodajata za skoraj 70 milijonov.

Affleckova nova hiša ima poseben prostor za zajtrkovanje in večerje, dnevno sobo, pisarno in garderobo. Notranjost je prostorna in zračna, krasijo pa jo visoki stropi in leseni tramovi, ki ji dajejo poseben šarm.

Ben Affleck je za hišo s petimi spalnicami in šestimi kopalnicami odštel približno 20 milijonov evrov.

Kuhinja ima velik štedilnik in ogromen otok iz kamna, za katerim lahko sedi pet oseb. Eden od dnevnih prostorov ima stekleno steno z izhodom na vrt z bazenom in pokrito teraso z ognjiščem. Del posestva sta tudi hiša za goste in konjski hlev, njegova prva soseda pa naj bi bila igralka Diane Keaton.

Posestvu pripadata tudi hiša za goste in hlev s konji.