Agent Betty White: Umrla je mirno, med spanjem doma

Priljubljena komičarka Betty White je umrla le dva tedna in pol pred svojim stotim rojstnim dnem. Njen agent in dober prijatelj Jeff Witjas je za revijo People potrdil, da je zvezdnica umrla mirno, med spanjem v domači postelji. Legendarna igralka je bila najbolj poznana po vlogi v seriji Zlata dekleta.

Nekaj dni po tem, ko je Hollywood pretresla novica o smrti Betty White, je o svoji klientki in dobri prijateljici spregovoril tudi njen agent, Jeff Witjas. Zvezdnica bi čez dva tedna in pol dopolnila sto let, načrtovana pa je bila že projekcija dokumentarnega filma o njenem življenju.

icon-expand Betty White FOTO: Profimedia

"Čeprav bi Betty kmalu dopolnila sto let, sem vedno mislil, da bo živela večno. Zelo jo bom pogrešal in pogrešal jo bo živalski svet, ki ga je imela tako rada. Mislim, da se ni nikoli bala smrti, saj si je zmeraj želela biti skupaj z možem Allenom Luddnom – verjela je, da bosta takrat znova skupaj," je dejal Witjas.

Legendarna igralka je pred častitljivim jubilejem že opravila številne intervjuje, za revijo People pa je spregovorila o tem, kako se počuti pred tem mejnikom: "Imam srečo, da sem še zmeraj tako dobrega zdravja in da se pri teh letih počutim tako dobro. To je neverjetno." Po njenih besedah je bila za to zaslužena njena predrzno optimistična narava: "To sem dobila po mami in to se ni nikoli spremenilo. Vedno najdem kaj pozitivnega." O svojem dolgotrajnem življenju se je tudi pošalila: "Izogibam se vsemu, kar je zeleno. Mislim, da deluje."