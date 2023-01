Agent Timothéeja Chalameta: Avdicije se ni udeležil že več kot sedem let

Čeprav je splošno znano, da se uspešni in znani igralci le redko udeležujejo avdicij za vloge, pa je debata o nepotizmu ponovno zavzela hollywoodske kroge, ko je agent mladega igralca Timothéeja Chalameta razkril, da se 27-letnik že več kot sedem let ni udeležil nobene avdicije.

"Vem, da je bil eden izmed teh igralcev preteklih nekaj mesecev na Bližnjem vzhodu, kjer je snemal film. Ta se tudi že več kot sedem let ni udeležil nobene avdicije," je na Twitterju zapisal Chalametov agent, njegov zapis je vzbudil pozornost hollywoodske srenje, ki je začela ugibati, kakšne zveze in poznanstva ima 27-letnik.

Izkazalo se je, da je njegov stric znani režiser Rodman Flender , njegova mati Nicole Flender pa bo v prihodnje zaigrala v dveh filmih. Z igralstvom se ukvarja tudi njegova sestra Pauline Chalamet , ki je leta 2020 zaigrala v filmu The King Of Staten Island , nastopa pa tudi v seriji S polno življenje študentk .

Oglasili so se tudi igralčevi oboževalci, ki so prepričani, da njegove sorodstvene in druge vezi nimajo nobene zveze s tem, da je mladi igralec tako uspešen, temveč je vse plod njegovega trdega dela in truda, ki ju dopolnjuje talent.

Chalamet naj bi ponovno zaigral v vlogi Paula Atreidesa v Dune: Part Two, ob njem pa naj bi zaigrali še Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson in Dave Bautista. Nadaljevanje, v katerem igrata tudi Florence Pugh in Austin Butler, naj bi izšlo 3. novembra 2023.

Prav tako naj bi upodobil mladega Willyja Wonko v prihajajočem glasbenem fantazijskem filmu Wonka, ki ga je režiral Paul King (Paddington). V filmu, ki naj bi izšel decembra, igrajo tudi Sally Hawkins, Olivia Colman in Keegan-Michael Key.