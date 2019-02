Agonija po 70. lepotni operaciji: 'Človeškemu Kenu' počil vsadek v bradi

35-letni Rodrigo Alves, javnosti znan pod vzdevkom 'človeški Ken', je pred slabim mesecem dni prestal svojo 70. lepotno operacijo, ki je vključevala preoblikovanje oči, popravek nosu, dvig ličnic in vsadek v bradi. Konkreten lepotni podvig, po katerem je Alves priznal, da končno normalno diha in da se zdaj počuti kot človek, je tudi tokrat potekal v Iranu. 35-letniku, ki je večino svojega življenja posvetil lepotnim popravkom v želji, da bi bil čim bolj 'popoln', se je po zadnjem lepotnem popravku raztrgal implantant v bradi in povzročil vidno vdrtino. Pretreseni Alves, ki bo maja nastopil tudi na Evroviziji, je že obiskal lepotnega kirurga in prijatelja dr. Giancoma Urtisana kliniki Villa Arbe v italijanskem Milanu, ki je s pomočjo rentgena ugotovljal, kolikšna je škoda in kako bi jo bilo možno čimprej popraviti.