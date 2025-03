Aimee Lou Wood: Američani ne morejo nehati govoriti o mojih zobeh

V eni od epizod oddaje The Jonathan Ross Show je 31-letnica dejala, da so Američani presenečeni nad njenimi zobmi. "Ne morem verjeti, kakšen vpliv imajo moji zobje! Američani so v šoku. Zelo so prijazni, a obstajajo tudi videoposnetki ortodontov, ki analizirajo moje zobe," je dejala in nadaljevala: "Dobesedno jih secirajo in se sprašujejo: 'Kaj je z njimi?' na koncu pa rečejo: 'Mislim, da se ne bi smelo nič spremeniti!' Zame je to nekakšen začaran krog – prej so me zbadali, zdaj pa mi ploskajo." Na vprašanje, ali so jo spraševali, ali ima lažne zobe, je Aimee potrdila: "Stoodstotno! Ljudje me sprašujejo, ali so to resnično moji pravi zobje."