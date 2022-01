Aki Rahimovski bo v Skopju dobil svojo ulico

"Na zadnjem srečanju s hrvaškim predsednikom nas je Aki pozdravil z njemu ljubimi makedonskimi napevi," je še dodala v svojem zapisu in priložila videoposnetek pevca, ki je s pesmijo do bučnega aplavza in petja spodbudil vse prisotne.

"Bravo, pravilno je, da bo ulica nosila njegovo ime in s tem večen spomin," so se glasili komentarji prebivalcev in drugih oboževalcev pod zapisom županje. "Tudi številnim drugim umetnikom bi se morali tako pokloniti," so se še strinjali.

In zakaj ravno Skopje? Aki, sicer rojen v srbskem Nišu, se je z družino že kot otrok preselil v severnomakedonsko prestolnico, kjer je v glasbeni šoli pričel z učenjem petja in igranja na klavir.