Aktivisti, ki so javno objavili domač naslov J. K. Rowling, ne bodo kaznovani

Aktivisti so sporno fotografijo izbrisali dan po objavi na družbenih omrežjih, potem ko je Rowlingova na Twitterju zapisala, da so ji z objavo fotografije želeli škoditi. Po njenem so namreč namensko pozirali tako, da je bila vidna njena hišna številka, s tem pa naj bi jo želeli prestrašiti pred tem, da še naprej javno govori o pravicah žensk.

J. K. Rowling je zaradi svojih kontroverznih izjav že nekaj let tarča aktivistov, ki se borijo za pravice LGBTQ+ skupnosti. Trije so lani novembra pozirali pred njeno hišo v Edinburgu s transparenti v podporo transspolnim osebam, v ozadju pa je bil videti naslov pisateljičine hiše.

Rowlingova je postala tarča napadov, potem ko je javno nasprotovala transspolnemu aktivizmu, ki po njenem mnenju "spodkopava ženske kot politični in biološki razred". Poleg številnih drugih nespretnih izjav, ki so prizadele pripadnike transspolne skupnosti, je leta 2020 največ pozornosti vzbudil njen tvit, v katerem je kritizirala prispevek o enakopravnejšem svetu po epidemiji covida-19. V njem so namreč zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo z nobenim od spolov, ko je bil govor o ženskah, pisali o 'osebah, ki imajo menstruacijo'. "Osebe, ki imajo menstruacijo. Prepričana sem, da je obstajala beseda za te ljudi. Naj mi nekdo pomaga," je zapisala ob treh nepravilno črkovanih različicah angleške besede za žensko.