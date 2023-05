Aktivisti za pravice živali odnesli jagnjeta s posestva Karla III.

Aktivisti za pravice živali so sporočili, da so s kmetije v lasti britanskega kralja Karla III. odnesli tri jagnjeta. S posestva Sandringham v Norfolku naj bi jih odpeljali na varen kraj, da bi jih s tem po njihovem prepričanju zavarovali pred zakolom.

Aktivisti za pravice živali so odnesli jagnjeta s posestva kralja Karla III. FOTO: Profimedia

Iz Animal Rising so sporočili, da so njihove aktivistke v sredo okoli 20. ure po krajevnem času odnesle tri jagnjeta s kmetije Appleton, ki je v lasti britanskega kralja Karla III. Pri skupini so zatrdili, da so bila jagnjeta namenjena za zakol. Posnetki, ki jih je objavila skupina, prikazujejo tri ženske v rožnatih majicah, ki se sprehajajo med ovcami na polju in nalagajo jagnjeta v zadnji del vozila.

"Kot vsi ostali tudi živali želijo živeti varno življenje, ne da bi jih izkoriščali," je povedala Sarah Foy iz Animal Rising. Jagnjeta so poimenovali Sooty, Sunny in Sammy ter jih odpeljali na varno mesto, je še povedala 23-letna aktivistka, ki se je danes zjutraj skupaj s somišljenicama pri gradu Windsor blizu Londona predala policiji. Pri tem so nosile napis "Rešila sem kraljevo ovco" in "Tako imamo radi živali".