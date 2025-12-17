Aktualno Miss Universe morali odnesti z odra

Fátima Bosch, aktualna Miss Universe 2025, se je znova znašla v središču pozornosti. Zmago je proslavila z ogromno zabavo v svoji rodni Mehiki, v nekem trenutku pa je celo zaplesala na odru. Ko je prišel čas, da se umakne, se lepotica ni želela ustaviti. Ker se na številne namige ni odzvala, so jo na koncu z odra morali kar odnesti. S svojim obnašanjem je razdelila javnost. Nekatere je navdušila, drugi pa so dogodek komentirali s pikrimi opazkami.