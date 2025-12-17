Aktualno Miss Universe morali odnesti z odra

Fátima Bosch, aktualna Miss Universe 2025, se je znova znašla v središču pozornosti. Zmago je proslavila z ogromno zabavo v svoji rodni Mehiki, v nekem trenutku pa je celo zaplesala na odru. Ko je prišel čas, da se umakne, se lepotica ni želela ustaviti. Ker se na številne namige ni odzvala, so jo na koncu z odra morali kar odnesti. S svojim obnašanjem je razdelila javnost. Nekatere je navdušila, drugi pa so dogodek komentirali s pikrimi opazkami.
25-letnica se je že po zmagi na 74. tekmovanju za Miss Universe, ki je letos potekalo na Tajskem in postreglo z veliko drame, morala soočiti s številnimi kritikami. Nekateri sodniki so namreč javno namigovali, da je bila mehiška predstavnica favorizirana in da si morda zmage ni zaslužila. Bosch sicer pravi, da za njenim uspehom in osvojenim nazivom stojijo leta priprav, discipline in trdega dela ter poudarja, da se zaveda odgovornosti, ki jo prinaša krona takšnega lepotnega tekmovanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.